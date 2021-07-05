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AMERİKA

ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Saldırının hedefi ne olduğu ise henüz bilinmezliğini koruyor.

Haber Merkezi AA
ABDnin Ohio eyaletinde silahlı saldırı: 2 ölü
ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Cincinnati polisinden Yarbay Lisa Davis, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz gecesi şehir merkezindeki Smale Parkı'nda silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Saldırı sonucu bir kişinin olay yerinde, bir kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıklayan Davis, hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan birinin durumun ağır olduğunu belirtti.

Saldırganın kimliğinin belirlenemediğini söyleyen Davis, saldırının rastgele mi yoksa bir hedefe yönelik mi gerçekleştirildiğinin bilinmediğini ifade etti.

Saldırının 400 ila 500 gencin bulunduğu parkta, havai fişek gösterisi sırasında gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

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