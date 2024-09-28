ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azalarak 484'e düştü. Perşembe gününü 71,09 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,54 dolar seviyesinde tamamladı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Perşembe gününü 71,09 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,54 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,18 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 67,67 dolar seviyesinde tamamlamıştı.