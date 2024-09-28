ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Çınar ve Hacı Haliloğlu köylerinde 1960'lı yıllarda Amerikalı bir şirket tarafından yapılan petrol araması neticesinde kapatılan petrol kuyularında Türk şirketi tarafından yeniden arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar üzerine köylüleri petrol heyecanı sardı. Aynı yıllarda aynı Amerikalı şirket tarafından yine petrol yok denilerek kapatılan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki kuyularda yapılan çalışmada Çukurova-1 ve Çukurova-2 kuyularında rezerv değeri 1 Milyar Dolar olan petrol bulunmasının ardından, Kadirli ilçesinde de kapatılan petrol kuyuları ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Köylüler ise köylerinden petrol çıkmasını umutla bekliyor.