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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

10:1128/09/2024, السبت
AA
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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 18 azaldı.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 18 azaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azalarak 484'e düştü. Perşembe gününü 71,09 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,54 dolar seviyesinde tamamladı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre,
ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 azalarak 484'e düştü.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 18 azaldı.

Perşembe gününü 71,09 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,54 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,18 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 67,67 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

60 yıl önce kapatılmıştı: Petrol kuyusunda arama çalışması başlatıldı köyü petrol heyecanı sardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Çınar ve Hacı Haliloğlu köylerinde 1960'lı yıllarda Amerikalı bir şirket tarafından yapılan petrol araması neticesinde kapatılan petrol kuyularında Türk şirketi tarafından yeniden arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar üzerine köylüleri petrol heyecanı sardı. Aynı yıllarda aynı Amerikalı şirket tarafından yine petrol yok denilerek kapatılan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki kuyularda yapılan çalışmada Çukurova-1 ve Çukurova-2 kuyularında rezerv değeri 1 Milyar Dolar olan petrol bulunmasının ardından, Kadirli ilçesinde de kapatılan petrol kuyuları ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Köylüler ise köylerinden petrol çıkmasını umutla bekliyor.

#ABD
#Petrol
#Sondaj

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