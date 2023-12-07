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Dünya

ABD’nin soykırıma desteği iğrenç

Pink Floyd’un solisti Roger Waters, İsrail’in Filistinlilere nasıl davrandığını iyi bildiğini ve biz konuşurken onların Gazze’de soykırım yaptığını söyledi. Waters, Batı’nın duruşunu ise şöyle eleştirdi: Dünyanın en güçlü imparatorluğu (ABD) tarafından alkışlanıyor olması inanılamayacak kadar iğrenç. (Batı) Nasıl olur da hâlâ İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışabilir?

04:00 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:26 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Roger Waters, İsrail katliamına tepki olarak bir konserinde Filistin bayrağı açmıştı.
Roger Waters, İsrail katliamına tepki olarak bir konserinde Filistin bayrağı açmıştı.

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, TRT World’e verdiği röportajda, Filistin ile ilgili aktivizminin nasıl başladığını ve İsrail’in Filistin’e saldırılarını değerlendirdi. Avrupa turnesi sırasında, menajerinin programına Tel Aviv’deki Hayarkon Park konserini eklediğini, ardından bir sürü e-posta almaya başladığını belirten Waters, daha sonra İsrail işgalindeki bölgelerden aldığı bir e-postada konser bölgesinin “Filistinlilerin mezarı üzerine kurulduğuna” ilişkin mesaj okuduğunu söyledi. Waters, Filistin meselesi hakkında çok az şey bildiği için konseri Tel Aviv-Kudüs arasında bir bölgede düzenlediklerini ifade etti.

Roger Waters

FİLİSTİNLİLERE NASIL DAVRANDIKLARINI BİLİYORUM

Konserden 1 yıl sonra İsrail işgali altındaki Batı Şeria’ya giden Waters, bu ziyareti “Hayal bile edemeyeceğim kadar tüyler ürperticiydi” şeklinde özetledi. Waters, “Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait bir araçta İngiliz pasaportu taşıyan bana, İsrailli genç sınır muhafızları ve insanlar, küçümseme ve tiksintiyle bakmıştı. O zaman ‘Bana böyle davranıyorlarsa, Filistinlilere nasıl davranıyorlardır’ diye düşünmüştüm” dedi. Waters, bugün artık İsrail’in Filistinlilere nasıl davrandığını çok iyi bildiğini belirterek “Çünkü biz konuşurken onlar Gazze’de soykırım yapıyor” diye konuştu.

ABD ALKIŞLIYOR, BATI İSRAİL’İ MAĞDUR GÖSTERİYOR

İsrail’in saldırılarını “hayal gücünün de ötesinde” diye nitelendiren Waters, “Gazze’de yaşayan insanlar haftalardır, gece gündüz F-16’lar tarafından bombalanıyor. İnsan bunun nasıl bir şey olduğunu dahi hayal edemiyor. Dünyanın en güçlü imparatorluğu (ABD) tarafından alkışlanıyor olması inanılamayacak kadar iğrenç. (Batı ülkeleri) Nasıl olur da hala İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışabilirler?” diye sordu. Ana akım medyanın İsrail’in Filistin’e yönelik haberlerinin propaganda olduğunu vurgulayan Waters, ana akım medyanın, “gücü elinde olanın sözcüsü” olduğunu ve onların duyurmak istediklerini duyurduğunu kaydetti.



#Pink Floyd
#Gazze
#İsrail
#ABD
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