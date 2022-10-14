​ABD’nin teröristine nokta atışı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki sözde komutanlarından birisi olan Shibley Derek’in SİHA operasyonunda ağır yara aldığı iddia edildi. Derek’in ABD ile yakın temasta olan teröristlerden biri olduğu belirtiliyor.

‘SİHA VURDU’ İDDİASI

Terör örgütü PKK, Suriye’de ağır darbeler almaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’yı hedef alan SİHA operasyonları devam ediyor. Terör örgünün işgali altındaki Malikiye’de PKK/SDG’nin ele başlarının da içinde olduğu bir araçta patlama yaşandığı iddia edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, aracın SİHA ile hedef alındığını ve 2 kişinin öldüğünü iddia etti.

TERÖRİST ANMASINA KATILMIŞLAR

Gözlemevi, aracın içinde bulunan bulunanların, daha önce öldürülen terörist Hevrin Halef’in anmasından geldiklerini öne sürdü. Haberde ayrıca Al Bashot Barajı yakınlarındaki başka bir kontrol noktasının da vurulduğunu ancak can kaybı olup olmadığı yönünde bir açıklama bulunmadığını iddia etti.

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kuzey Irak merkezli bazı yayın organları ise araçtakilerin terör örgütü PKK/SDG’nin sözde komutanlarından İbrahim Mikael ve Shibley Derek olduğunu öne sürdü. Patlamada İbrahim Mikael’in öldüğü, Shibley Derek’in ise yaralandığı iddia edildi.

ABD’NİN TERÖRİSTİ

Terör örgütü SDG’nin sözde komutanları arasında bulunan Shibley Derek, Suriye’deki ABD askerleri ile yakın ilişki içerisinde olan isimlerden birisi. Örgüt ile ABD arasındaki koordinasyonu sağladığı belirtilen Derek’in, ABD’li komutanlarla sözde tatbikatlarda yan yana çok sayıda görüntüsü var.

ABD taziye yayınlamıştı

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki sözde Terörle Mücadele Birimi Komutanı Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı Salwa Yusuk da temmuz ayında etkisiz hale getirilmişti. Salwa Yusuk da, Shibley Derek gibi ABD’nin saha unsurları ile yakın isimlerden birisiydi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Salwa Yusuk’un etkisiz hale getirilmesinin ardından skandal bir taziye mesajı yayınlamıştı. ABD’nin Shibley Derek ile ilgili mesaj paylaşıp paylaşmayacağı merak konusu oldu.

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