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Dünya

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 400 bin varil düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon varil düşüşle 229 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

09:43 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:43 - 11/07/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalarak 445 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 700 bin varil artacağı yönündeydi.


Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 500 bin varil artışla 373 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.


ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon varil düşüşle 229 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.



#ABD
#petrol
#ticari ham petrol stokları
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