ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalarak 445 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 700 bin varil artacağı yönündeydi.





Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 500 bin varil artışla 373 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.





ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon varil düşüşle 229 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.







