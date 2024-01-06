ABD'nin Ukrayna'ya 'Patriot' tedariki riske girdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın hava savunmasını sağlamak amacıyla bir Patroit hava savunma sistemi daha vereceklerini söyledi. Rusya'nın kış aylarında füze ve İHA saldırılarıyla Ukrayna'daki altyapı ve şehirleri yeniden tehdit edebileceğini vurgulayan Scholz, Ukrayna'ya 'Taurus' tipi seyir füzelerinin verilmemesine ilişkin yaptığı açıklamasında savaşı tırmandırmak ve çatışmanın parçası haline gelmek istemediklerini yineledi.