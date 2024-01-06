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Dünya

ABD'nin Ukrayna'ya 'Patriot' tedariki riske girdi

Rusya'ya karşı verdiği savaşta Ukrayna'ya askeri yardımlarla destek veren ABD'nin 'Patriot' krizi yaşayacağı ileri sürüldü. Amerikan basını, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin, yakında Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik edilemeyeceği uyarısında bulunduğunu ileri sürdü.

22:00 - 6/01/2024 Cumartesi
AA
Patriot hava savunma sistemleri (Foto: Arşiv)
Patriot hava savunma sistemleri (Foto: Arşiv)

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Beyaz Saray yetkililerinin, ABD'nin yakında Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik etmekte sıkıntı yaşayacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi.

New York Times'ın (NYT) haberinde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya sağlanan hava savunma sistemine ilişkin açıklamasına yer verildi.

Haberde, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin, yakında Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik edilemeyeceği uyarısında bulunduğu savunuldu.

Ukrayna'nın hava savunması için ciddi önem taşıyan "Patriot" sisteminin her birinin maliyeti 2 milyon ila 4 milyon dolar arasında değişiyor.

Ukrayna'nın hava savunma silahları arasında yalnızca "Patriot", balistik füzelere karşı koyma kapasitesine sahip.



#ABD
#NYT
#Patriot
#New York Times
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