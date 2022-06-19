Dünya ABDnin Ukraynaya SİHA satışı durduruldu
AVRUPA

ABD'nin Ukrayna'ya SİHA satışı durduruldu

Pentagon'dan SİHA satışına itirazlar yükseldi. Beyaz Saray'ın, Ukrayna’nın kullanacağı silahların Rusya’nın eline geçmesinden endişe ettiği ifade edildi.

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Haber Merkezi Reuters
ABDnin Ukraynaya SİHA satışı durduruldu
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Beyaz Saray yönetimi, Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı kullanılmak üzere Hellfire füzeleriyle donatılabilen 4 MQ-1C Gray Eagle satmayı planlıyordu.

Son gelişmeye göre, Ukrayna güçlerine SİHA satışı işlemi iptal edildi.

'DÜŞMANIN ELİNE GEÇER' ENDİŞESİ

Karara gerekçe olarak, gelişmiş gözetleme ekipmanının "düşmanın" eline geçmesi endişesi gösterildi.

Satışa yönelik teknik itiraz, Pentagon'un Savunma Teknolojisi Güvenlik İdaresi tarafından gündeme getirildi.

'ABD İÇİN GÜVENLİK RİSKİ'

Reuters'ın haberine göre, konuyla ilgili üç kaynak, daha önce mart ayından bu yana dolaşımda olan planın Beyaz Saray tarafından onaylandığını söylemişti.

Haberde, "SİHA'ların ihracına itiraz, radar ve gözetleme ekipmanlarının Rusya'nın eline geçmesi halinde ABD için güvenlik riski oluşturabileceği endişesiyle gündeme geldi." denildi.

Pentagon Sözcüsü Sue Gough, "Teknoloji güvenliği incelemeleri, ABD savunma maddelerinin tüm uluslararası ortaklara aktarılması için standart bir uygulama. Tüm vakalar kendi özelliklerine göre ayrı ayrı inceleniyor." diye konuştu.

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