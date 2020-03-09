ABD'ye geçişler yedi kat arttı

160 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD’ye ulaşma umuduyla Orta Amerika’daki tehlikeli orman rotasını kullanan göçmen çocuk sayısının geçtiğimiz yıl 7 kat arttığını belirterek uyardı. Kolombiya’yı Panama’dan ayıran, sık ormanlık ve dağlık, 60 ila 100 mil (96 ila 160 km) uzunluğundaki Darien Geçidi bölgesini 2018’de sadece 522 çocuğun geçtiği kaydedilmişti. Ancak UNICEF bu rakamın geçen yıl yaklaşık 4 bine yükseldiğini açıkladı.

50 FARKLI ÜLKEDEN GELDİLER

Bu tehlikeli yolculuğu yapan ve yarısı 6 yaşından küçük olan çocuklar 50’yi aşkın farklı ülkeden geldi. UNICEF, bölgedeki hükümetlerin hareket halindeki, artan sayıda çocuğun haklarını korumak için çabalarını artırmalarının hayati olduğunu belirtti. Acımasızca zorlu ormanların, bataklıkların ve nehirlerin yanı sıra, Darien Geçidi savunmasız göçmenleri soyan uyuşturucu kaçakçılarına ve silahlı çetelere de ev sahipliği yapıyor.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Kuruluş, Panama’ya gelen göçmenler için halihazırda sağlık kontrolleri başlattıklarını ve temiz içme suyu, güvenli sağlık tesisleri ve insani yardım malzemeleri sağladıklarını söyledi. Darien Geçidi’ni aşmaya çalışan çocukların sayısının artması beklenirken; UNICEF yerel yönetimleri ve uluslararası toplumu, göçmenleri ve mültecileri bu tehlikeli yolculuğa çıkmaya iten temel nedenlerle mücadele etmeye çağırdı.