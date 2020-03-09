Dünya ABDye geçişler yedi kat arttı
AMERİKA

ABD'ye geçişler yedi kat arttı

UNICEF, tehlikeli yollardan ABD’ye giden göçmen çocukların sayısının 7 kat arttığı uyarısında bulundu. Kuruluş, uluslararası topluma göçmenleri bu yolculuğa çıkmaya iten nedenlerle mücadele etmeye çağırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

160 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD’ye ulaşma umuduyla Orta Amerika’daki tehlikeli orman rotasını kullanan göçmen çocuk sayısının geçtiğimiz yıl 7 kat arttığını belirterek uyardı. Kolombiya’yı Panama’dan ayıran, sık ormanlık ve dağlık, 60 ila 100 mil (96 ila 160 km) uzunluğundaki Darien Geçidi bölgesini 2018’de sadece 522 çocuğun geçtiği kaydedilmişti. Ancak UNICEF bu rakamın geçen yıl yaklaşık 4 bine yükseldiğini açıkladı.

50 FARKLI ÜLKEDEN GELDİLER

  • Bu tehlikeli yolculuğu yapan ve yarısı 6 yaşından küçük olan çocuklar 50’yi aşkın farklı ülkeden geldi. UNICEF, bölgedeki hükümetlerin hareket halindeki, artan sayıda çocuğun haklarını korumak için çabalarını artırmalarının hayati olduğunu belirtti. Acımasızca zorlu ormanların, bataklıkların ve nehirlerin yanı sıra, Darien Geçidi savunmasız göçmenleri soyan uyuşturucu kaçakçılarına ve silahlı çetelere de ev sahipliği yapıyor.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Kuruluş, Panama’ya gelen göçmenler için halihazırda sağlık kontrolleri başlattıklarını ve temiz içme suyu, güvenli sağlık tesisleri ve insani yardım malzemeleri sağladıklarını söyledi. Darien Geçidi’ni aşmaya çalışan çocukların sayısının artması beklenirken; UNICEF yerel yönetimleri ve uluslararası toplumu, göçmenleri ve mültecileri bu tehlikeli yolculuğa çıkmaya iten temel nedenlerle mücadele etmeye çağırdı.

Taciz, şiddet hırsızlık
DÜNYA
Taciz, şiddet hırsızlık
Tansiyon yükseldi

Tansiyon yükseldi

​CHP'li Özkoç'un sözleri İBB Meclisi'ni de karıştırdı.
Tokalaşmadı!

Tokalaşmadı!

​Erdoğan'dan koronavirüs önlemi.
Koronavirüs mü daha öldürücü influenza mı

Koronavirüs mü
daha öldürücü
influenza mı

Sadece ABD'de 3 ayda 8 bin 200 kişi öldü.
Eğitim sistemini değiştirdi!

Eğitim sistemini değiştirdi!

Okullar kapatılsa da öğrenim devam ediyor.
Burası bizim toprağımız!

Burası bizim toprağımız!

Türk polisi BM güçlerine müdahale etti.
İki korkum var!

İki korkum var!

Soylu, depremde kilitlenen telefon hatlarını hatırlattı.

Maç tekrar edilsin!

Maç tekrar edilsin!

Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu.
Yüreklerin ağza geldiği o an

Yüreklerin ağza geldiği o an

​Küçük çocuklar arabaların hızla geçtiği yolda direğe çıktı.
3 ülkeyi vuracak!

3 ülkeyi vuracak!

İlk gününde milyarlarca dolar kayba yol açtı.
110 bini aştı

110 bini aştı

İşte ülke ülke koronavirüste son durum...
'Virüs' uydudan <br>görüntülendi!

'Virüs' uydudan
görüntülendi!

Mekke'den Pekin'e, Tokyo'dan Milano'ya en kalabalık kentlerin son hali.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Küçük çocuğa tokat atması yürekleri sızlatmıştı.
Ülke iflasını duyurdu

Ülke iflasını duyurdu

​Başbakan halka seslendi: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda ilerliyoruz.
Bir aile daha!

Bir aile daha!

6 yıl aradan evladına sarıldı...
1 varil petrole<br>1 kasa domates!

1 varil petrole
1 kasa domates!

​Petroldeki rekor düşüş Rus ekonomisini vurdu.
'Lütfen yayalım!'

'Lütfen yayalım!'

​Bakan Koca '14 gün' kuralını hatırlatıp maddeleri sıraladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.