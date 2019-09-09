Dünya ABDye müdahale çağrısı
AMERİKA

ABD’ye müdahale çağrısı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde "suçluların Çin’e iadesi tasarısı geri çekilecek" açıklamasına rağmen protestolar devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hong Kong'ta göstericiler Donald Trump'a “Hong Kong’u Özgürleştir” sloganıyla çağrıda bulundu.
Hong Kong'ta göstericiler Donald Trump'a “Hong Kong’u Özgürleştir” sloganıyla çağrıda bulundu.

Yüzlerce Çin karşıtı protestocu, Hong Kong Island bölgesinde bulunan Charter Garden semtinden bölgedeki ABD Konsolosluğu’nu adeta kuşatma altına aldı. ABD bayrağı taşıyan protestocular, ABD Başkanı Donald Trump’a “Hong Kong’u Özgürleştir” sloganıyla çağrıda bulundu.

Yerel saatle 14.30’da başlayan gösteride maske takıp ellerinde ABD bayrağı taşıyan protestocular, ABD Başkanı Donald Trump’a “Hong Kong’u Özgürleştir” sloganıyla çağrıda bulundu. Göstericiler ayrıca, ABD’ye “Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası”nı senatodan geçirmesi çağrısı yaptı. ABD’li diplomat Julie Eadeh’in, Hong Konglu aktivistlerle görüşmesi daha önce ABD ile Çin'i karşı karşıya getirmişti. Pekin yönetimi, Hong Kong'ta devam eden gösterilerin dış destekli olduğunu iddia ediyor.

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