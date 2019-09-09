ABD’ye müdahale çağrısı

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Türkiye terörle mücadelede doktrin değiştirdi: Anadolu'nun dışında karşılanacak

Son dönemlerde yurt içinde ve başta Irak ile Suriye olmak üzere yurt dışındaki kimi bölgelerde de çok etkin bir terörle mücadele süreci yöneten Türkiye, oldukça kritik noktalarda eşzamanlı adımlar atıyor. Operasyonları ayrı ayrı değil topyekün bir şekilde değerlendirmek gerektiğine dikkati çeken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Türkiye terörle mücadelesinde doktrin değişti. Bu süreç Doğu Akdeniz, Irak ve Suriye'yi birlikte kapsıyor. Terör belasını Anadolu'da değil, bu kadim toprakların uzağında karşılayacağımız yeni bir dönemin habercisi" şeklinde konuştu.