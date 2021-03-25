ABD’ye net mesaj: S-400’ü aldık o iş bitti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile Brüksel’de bir araya geldiği toplantıya ilişkin “S-400 satın aldığımızı ve işin bittiğini söyledik” dedi. Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, “ABD Dışişleri Bakanı’yla Türkiye ya da ABD’de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Çavuşoğlu, Türk gazetecilerle bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la görüşmesinin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini ve birçok meselenin açık yüreklilikle ele alındığını ifade eden Çavuşoğlu, taraflar arasında bazı konularda görüş ayrılıklarının bulunduğunu ifade etti.
TÜRKİYE’NİN BEKLENTİLERİ AKTARILDI
ABD’nin, terör örgütü PKK/PYD’ye desteği ile Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD’deki mevcudiyeti gibi konuların, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu bağlamda Türkiye’nin beklentilerini bir kere daha aktardığını kaydetti.
S-400’Ü BİR KEZ DAHA ANLATTIK
“Bazı konularda görüş ayrılığı içinde olduğumuz sır değil” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin S-400 sistemlerini alması ve ABD’nin YPG/PKK’ya ve FETÖ’ye verdiği desteğin ilişkileri olumsuz etkilediğini hatırlattı. Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemine ilişkin ise “S-400’lerin satın alındığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik” açıklamasında bulunarak bu konuda ikili düzeyde bir çalışma grubu oluşturulabileceğine işaret etti. Türkiye’nin ileride hava savunmaya yönelik ihtiyaçlarını müttefiklerinden karşılamaya yönelik olumlu bir tutum içinde olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “ABD Dışişleri Bakanı’yla Türkiye ya da ABD’de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık” dedi.
DOHA’YA ALTERNATİF PLATFORM İSTEMİYORUZ
Afganistan’da barış için Türkiye’de düzenlenecek toplantıya da değinen Çavuşoğlu, geçmişte Türkiye’de bir toplantı yapılması konusunda Afganistan yönetimi ile Taliban’ın talebinin bulunduğunu ifade etti. Türkiye’de düzenlenecek toplantının, Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen görüşmelere bir alternatif olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, “Doha’ya alternatif platform istemiyoruz, destekleyici bir toplantı gerçekleştirmek istiyoruz” dedi. Blinken’la da bu konuda birlikte çalışarak bir netice almak istediklerini teyit ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, “Afganistan Konferansı’nı nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO müttefiki Türkiye’yle terörle mücadele alanında iş birliğinin devamını arzu ettiğini belirtti. Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştüğünü bildirdi. Blinken, “NATO müttefikimiz Türkiye’yle terörle mücadele iş birliğinin devamını arzu ediyorum” ifadesini kullandı. Görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelere olan desteği aktardığını belirten Blinken, aynı zamanda demokrasi ve insan haklarının önemine vurgu yaptığını kaydetti.