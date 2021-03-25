Dünya ABDye net mesaj S-400ü aldık o iş bitti
AVRUPA

ABD’ye net mesaj: S-400’ü aldık o iş bitti

ABD’ye net mesaj: S-400’ü aldık o iş bitti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile Brüksel’de bir araya geldiği toplantıya ilişkin “S-400 satın aldığımızı ve işin bittiğini söyledik” dedi. Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, “ABD Dışişleri Bakanı’yla Türkiye ya da ABD’de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’ye net mesaj: S-400’ü aldık o iş bitti
Blinken - Çavuşoğlu

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Çavuşoğlu, Türk gazetecilerle bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la görüşmesinin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini ve birçok meselenin açık yüreklilikle ele alındığını ifade eden Çavuşoğlu, taraflar arasında bazı konularda görüş ayrılıklarının bulunduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN BEKLENTİLERİ AKTARILDI

ABD’nin, terör örgütü PKK/PYD’ye desteği ile Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD’deki mevcudiyeti gibi konuların, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu bağlamda Türkiye’nin beklentilerini bir kere daha aktardığını kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD ulusal güvenlik danışmanından S-400 görüşmesi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD ulusal güvenlik danışmanından S-400 görüşmesi

S-400’Ü BİR KEZ DAHA ANLATTIK

  • “Bazı konularda görüş ayrılığı içinde olduğumuz sır değil” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin S-400 sistemlerini alması ve ABD’nin YPG/PKK’ya ve FETÖ’ye verdiği desteğin ilişkileri olumsuz etkilediğini hatırlattı. Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemine ilişkin ise “S-400’lerin satın alındığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik” açıklamasında bulunarak bu konuda ikili düzeyde bir çalışma grubu oluşturulabileceğine işaret etti. Türkiye’nin ileride hava savunmaya yönelik ihtiyaçlarını müttefiklerinden karşılamaya yönelik olumlu bir tutum içinde olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “ABD Dışişleri Bakanı’yla Türkiye ya da ABD’de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık” dedi.

Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye NATO ülkelerinin güvenliğini temin ediyor
DÜNYA
Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye NATO ülkelerinin güvenliğini temin ediyor

DOHA’YA ALTERNATİF PLATFORM İSTEMİYORUZ

Afganistan’da barış için Türkiye’de düzenlenecek toplantıya da değinen Çavuşoğlu, geçmişte Türkiye’de bir toplantı yapılması konusunda Afganistan yönetimi ile Taliban’ın talebinin bulunduğunu ifade etti. Türkiye’de düzenlenecek toplantının, Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen görüşmelere bir alternatif olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, “Doha’ya alternatif platform istemiyoruz, destekleyici bir toplantı gerçekleştirmek istiyoruz” dedi. Blinken’la da bu konuda birlikte çalışarak bir netice almak istediklerini teyit ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, “Afganistan Konferansı’nı nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Yerli S-400 geliyor: Menzili 150 km olacak!
FOTOĞRAF 22
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Türkiye'nin satın aldığı bazı kritik silahlar dış politikada dengeleri de değiştiriyor. Bunlardan biri ise Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri.
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S-400 üzerinden ABD'den yaptırım tehditleri gelirken sevindirici haber ise Hisar projesinden geldi. 
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Hisar-A'da üretim başlarken Hisar-O+’da ise son testler gerçekleştirildi.
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Proje, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi.
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Testleri başarıyla şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi.
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Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan HİSAR-A+ 360 derece etkinlik sağlıyor.
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Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor.
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HİSAR-A+, sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor.
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Hisar-A+'nın ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor.
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Çift kademeli roket motoruna sahip füze sisteminde ataletsel navigasyon ve kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık da yer alıyor.
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HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sisteminin maksimum menzil ve irtifada etkinliği yüksek hızlı hedef uçağın başarılı bir şekilde imhasıyla test edildi. 
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Atışlı test kapsamında, sistem üzerindeki radar ile hedef tespit ve takip edildi, komuta kontrol sisteminden angajman başlatılarak, atış kontrol sistemiyle en uygun zamanda füze otomatik olarak ateşlendi.
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Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tarafından sağlanan veriyle füze hedefe güdülerek, terminal safhada arayıcı başlık ile hedefe yaklaştı.
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Füze harp başlığının patlatılmasıyla hedefi isabetli bir şekilde vurdu.
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Hisar-A'da testlerin ardından seri üretim başlarkenHisar-O'da da son testler gerçekleştirildi.
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HİSAR-A’nın  2021’de, HİSAR-O’nun ise 2022’de Silahlı Kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.
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Projenin en kritik ayağında yer alan ve S-400 ile Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemi olan Hisar-U'da ise çalışmalar sürüyor.
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150 km arasında menzile sahip olacak Siper, hava soluyan bütün hedeflere karşı etkili olacak.
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Sistemin, dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarına ek olarak deniz platformlarında da kullanılabileceği değerlendiriliyor.
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Yerli S-400 geliyor: Menzili 150 km olacak!
Savaş gemisi ve uçağı ile yeni nesil İHA ve SİHA'ların ardından en kritik adımlardan biri daha hayata geçiriliyor. S-400'ler üzerinden Türkiye'ye dayatılan yaptırım tehditlerinin ardından ilk milli ve yerli hava savunma füze sisteminde sona gelindi. Hava Savunma Sistemi Hisar projesinde ortaya konulan Hisar-A+'da seri üretim başlarken Hisar-O+'da ise son testler gerçekleştirildi. Sıra patriot ve S-400 gibi savunma sistemlerinin yerine geçecek olan Hisar-U'ya geldi. SİPER projesi kapsamında gerçekleştirilen Hisar-U'nun menzili 150 km'ye kadar çıkacak.

Antony Blinken
Antony Blinken

İşbirliği sürecek

  • ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO müttefiki Türkiye’yle terörle mücadele alanında iş birliğinin devamını arzu ettiğini belirtti. Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştüğünü bildirdi. Blinken, “NATO müttefikimiz Türkiye’yle terörle mücadele iş birliğinin devamını arzu ediyorum” ifadesini kullandı. Görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelere olan desteği aktardığını belirten Blinken, aynı zamanda demokrasi ve insan haklarının önemine vurgu yaptığını kaydetti.
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