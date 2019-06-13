Dünya ABDye net mesaj Teröristlerle görüşmeyiz
ORTADOĞU

ABD’ye net mesaj: Teröristlerle görüşmeyiz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin İran halkına dayattığı savaş karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, “Bize karşı ekonomik terör uygulayan bir ABD Başkanı ile müzakere etmeyiz. Biz teröristler ile görüşmeyiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
​​İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

Uluslararası bir haber kuruluşuna açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımlar ve baskıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD ile yeni bir müzakere konusuna değinen Zarif,” Bize karşı ekonomik terör uygulayan bir ABD Başkanı ile müzakere etmeyiz. Biz teröristler ile görüşmeyiz” ifadesini kullandı.

İKİNCİ İSRAİL BAE

ABD’nin İran halkına savaşa zorladığını belirten Zarif, “Hiçbir zaman ABD’nin İran halkına tek taraflı dayattığı savaşı kabul etmeyeceğiz. Çünkü savaşın karşılığı yine savaştır” dedi.

  • Bazı Arap ülkelerini ABD ve İsrail ile yaptıkları işbirliğini de eleştiren İran Dışişleri Bakanı, “Bölgede iki üç Arap ülkesi kendi güvenliklerini ABD ile işbirliğinde görüyor. Büyük bir hata içerisindeler” ifadesini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ABD’den milyar dolarlık silah satın aldığını vurgulayan İran Dışişleri Bakanı Zarif, “BAE bölgede ikinci İsrail olma yolunda” dedi.

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