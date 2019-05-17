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Dünya ABDyi alarma geçiren İran görüntüleri
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ORTADOĞU

ABD'yi harekete geçiren İran görüntüsü

ABD'yi alarma geçiren İran görüntüleri

Amerikan New York Times gazetesi, ABD’nin Körfeze askeri yığınak yapmasının arkasında, İran ordusuna ait botlara füze yüklendiğine ilişkin uydu görüntülerinin olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi AA
ABD uçak gemisi
ABD uçak gemisi

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer, uydudan çekilmiş fotoğraflarda İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) ait botlarda füze tespit edildiğini ve bunun Washington’u alarma geçirdiğini öne sürdü.

  • Yetkililer, İran Devrim Muhafızlarının birkaç İran limanından küçük botlara monte edilmiş füzeleri yüklediğine dair görüntülerin bulunduğunu ileri sürdü.

Söz konusu görüntüleri, Körfez'deki ABD donanmasına bağlı gemilere saldırı planı olarak yorumlayan istihbaratın ayrıca ticaret gemilerine yönelik saldırı planlarına dair bilgiler de aldığı öne sürüldü.

GÖRÜLMEMEMİŞ TEHDİT

Bunun yanı sıra, Irak’ta Şii milislerin Amerikan askerlerine saldırabileceğine dair bilgilerin de gelmesi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Dışişleri Mike Pompeo’nun "İran’ın ABD hedeflerine yönelik bir hazırlık içinde olduğu" kanaatini güçlendirdiği iddia edildi.

  • ABD yönetiminin bu bilgiler üzerinden alarma geçtiği ifade edilirken, yetkililer söz konusu uydu görüntülerinin ABD yönetiminin daha önce İran’dan hiç görmediği bir tehdidi algılamasına yol açtığını ifade etti.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının Irak’ta acil olmayan personelini geri çekmesine ilişkin ise Pompeo’nun, İran tehdidine olması gerekenden fazla tepki gösterdiğini ve Iraklı yetkililerin Pompeo’ya o denli acil bir tehdidin söz konusu olmadığını söylediğini kaydetti.

KÖRFEZDE NE OLUYOR?

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

  • ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşları gerçekleştirmişti.

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