ABD'yi fırtına fırtına vurdu: Üç ölü

ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Oklahoma'nın yaklaşık 16 kilometre güneyindeki Moore kentinde 2 kişinin, araçlarının sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hughes County'deki Spaulding kasabasında meydana gelen hortum nedeniyle ise bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.