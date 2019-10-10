Dünya ABDyi kim yönetiyor?
AMERİKA

ABD’yi kim yönetiyor?

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den senatörlük görevini de yürütmüş olan siyasetçi Eric Brakey’in Twitter hesabı üzerinden paylaştığı ve ABD’nin iç ve dış istihbaratını yürütüen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi Haberalma Teşkilatı’nı (CIA) hedef alan mesajı, “ABD’yi kim yönetiyor” tartışmasına neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eric Brakey
Eric Brakey

Twitter mesajında, “Normalde CIA ve FBI’ın ABD Başkanı için çalışması gerekiyor fakat şu an aktif olarak Başkanla savaşıyor.” diyen Brakey, “O halde şu soruyu sormak gerekiyor; Eğer Başkana karşı sorumlu değillerse, kimden emir alıyorlar?” sözleriyle ülkedeki derin devlet tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Zelenskiy ile telefon görüşmesini sızdıran muhbirin bir CIA ajanı olduğu ABD medyası tarafından açıklanmıştı. ABD medyası konuyla ilgili Beyaz Saray’da ikinci bir muhbirin varlığını da ortaya atmıştı.

DERİN DEVLET MÜDAHALESİ

ABD Başkanı Trump, geçen hafta kendisini hedef alan azil soruşturması için “darbe” ifadesini kullanmıştı. Trump’a Beyaz Saray’da en yakın isimlerden Başdanışman Stephen Miller, önceki hafta Pazar günü FoxNews’ta katıldığı programda, azil soruşturmasını, “derin devlet müdahalesi” olarak nitelendirmişti. Miller, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı ile konuşmasını sızdıran muhbirin bir “derin devlet casusu” olduğunu ileri sürmüştü.

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