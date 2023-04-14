ABD'yi sarsan köstebek yakalandı

ABD’de internete sızdırılan gizli belgeler ile bir kişi gözaltına alındı. ABD Savunma Bakanlığı’na ait Ukrayna-Rusya Savaşı da dahil birçok güncel konuda “hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içeren” belgelerin sızdırdığı iddia edilen 21 yaşındaki Jack Teixeira FBI tarafından düzenlenen operasyon ile Massac-husetts’te gözaltına alındı. Adalet Bakanı Merrick Garland, “Adalet Bakanlığı, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızlarının bir çalışanı olan Jack Teixeira’yı, gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi iddiasıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına aldı” dedi. FBI tarafından gerçekleştirilen gözaltı işleminin “olaysız şekilde” sonuçlandığını aktaran Garland, davanın Massachusetts Mahkemesinde görüleceğini bildirdi.