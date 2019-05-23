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Dünya ABDyi "Tek Çin" ilkesine bağlı kalmaya çağırdı
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ASYA

ABD’yi "Tek Çin" ilkesine bağlı kalmaya çağırdı

Tayvan konusu, Çin ve ABD arasındaki en önemli ve en hassas konu olduğunu açıklayan Çin Dışişleri Bakanlığı; "ABD’yi 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tayvan Boğazı’na savaş gemisi göndermesine ilişkin, "ABD’yi 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD donanmasına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı’ndan geçişini yakından takip ettiklerini dile getirdi.

  • "Ayrıca bu konuda ABD’ye endişelerimizi ifade ettik. Tayvan konusu Çin ve ABD arasındaki en önemli ve en hassas konudur. ABD’yi 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanan Lu, ABD’ye "iki ülke ilişkileri ile Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarını olumuz etkilememesi için Tayvan’a müdahale meselesini dikkatli ve uygun şekilde ele alma" uyarısında bulundu.

Tayvan Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, ABD’nin iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı’ndan geçtiği bildirilmiş ve gemilerin Tayvan Boğazı’ndan geçme özgürlüğünün bulunduğu belirtilmişti.

1949'da kuruldu

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Tayvan'ın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor.

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