Abluka Gazze’yi felç etti

6 ÇOCUKLA ORTADA KALDI

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’nde 2007 yılından bu yana kara, hava ve denizden devam eden İsrail ablukası, yoksulluk ve işsizliğin ciddi biçimde artmasına neden oluyor. Gazze’de artık had safhaya ulaşan işsizlik sorunundan etkilenenlerden biri de 6 çocuklu Subh ailesi. Aile, yağmurun ve soğuğun bastırdığı bu kış günlerinde çatısı dahi bulunmayan derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

İŞ BULMAK ZORLAŞTI

Gazze’nin Beyt Lahiya beldesinde yer alan 40 metrekarelik evin, ne bir mutfak veya banyosu ne de kışın soğuk ve yağmurdan, yazın ise sıcaktan koruyan bir çatısı bulunuyor. Çatı görevini görmesi için kumaş ve tentelerin kullanıldığı evde ısınmak ve yemek pişirmek için ise ateş yakılıyor. Filistinli anne Saide Subh, günlük tarım işçiliği yapan eşinin son zamanlarda iş bulmakta zorluk çektiğini ifade ediyor.

Fotoğraf: Arşiv

Okula gitmeye utanıyor

Saide Subh, yağmur sularının içeriye dolduğu 15 metrekarelik odada çocuklarını ısıtmak için ateş yakmak zorunda kaldıklarını ve yaşları henüz küçük olan yavrularını ateşten korumak için her an teyakkuzda olduğunu anlattı. Evin ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlandıklarını söyleyen Filistinli anne, küçük oğlunun kendisinden daha iyi yaşamlara sahip olan arkadaşlarından utandığı için okula gitmek istemediğini dile getirdi.

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2 kişiden 1’i yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, geçen ay yaptığı açıklamada, Gazze’deki işsizliğin yüzde 45, gençler arasındaki işsizliğin ise yüzde 60’lara ulaştığını, nüfusun yüzde 46’sının yoksulluk sınırı altında yaşadığını ve yüzde 60’ının da gıda güvenliğinin olmadığını söylemişti. Mueller, “Filistin’de her 2 kişiden 1’i, 2020’de insani yardıma ihtiyaç duyacak” demişti.

Mutfak tüpü hayal

Çocuklarının odanın ortasında yanan ateş nedeniyle birkaç defa küçük kazalar geçirdiğini aktaran Filistinli anne, bir mutfak tüpüne sahip olmanın dahi kendileri için şu an bir hayal olduğunu vurguladı. Çocuklarının en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamanın “boğazında bir yumru” olduğunu anlatan Filistinli anne, 8 kişinin yaşadığı bu evde sadece 3 battaniye bulunduğunu söyledi. Subh, yaşadıkları zorluk nedeniyle zaman zaman çocuklarını başka bir aileye vermeyi dahi düşündüğünü gözyaşları içinde anlattı.