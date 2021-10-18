Dünya Abu Dabide İsraille yedili toplantı
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Abu Dabi’de İsrail’le yedili toplantı

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Fas, Sudan ve İsrail’den üst düzey yetkililer geçen hafta Abu Dabi’de bir araya geldi.

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​Abu Dabi’de İsrail’le yedili toplantı
İsrail heyeti, Sudan Adalet Bakanı Nasredeen Abdulbari ile görüşmelerinden bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Fas, Sudan ve İsrail’den üst düzey yetkililer geçen hafta Abu Dabi’de bir araya geldi. Jewish Insider’ın haberine göre yedi ülke, ABD merkezli Jeffrey M. Talpins Vakfı ve Atlantic Konseyi’nin ortak girişimiyle gerçekleşen iki günlük N7 adı verilen organizasyon çatısı altında toplandı.

  • Görüşmeye İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Idan Roll ve İsrail Bölgesel Entegrasyon Bakanı Esawi Frej katıldı. İsrail heyeti, Sudan Adalet Bakanı Nasredeen Abdulbari ile görüşmelerinden bir fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından yayınladı.
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