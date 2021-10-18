​Abu Dabi’de İsrail’le yedili toplantı

İsrail heyeti, Sudan Adalet Bakanı Nasredeen Abdulbari ile görüşmelerinden bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Fas, Sudan ve İsrail’den üst düzey yetkililer geçen hafta Abu Dabi’de bir araya geldi. Jewish Insider’ın haberine göre yedi ülke, ABD merkezli Jeffrey M. Talpins Vakfı ve Atlantic Konseyi’nin ortak girişimiyle gerçekleşen iki günlük N7 adı verilen organizasyon çatısı altında toplandı.