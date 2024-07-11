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Dünya

Açık ara farkla kaybeder

Donald Trump ile girdiği münazara sonrası ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesini isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken, ABD'de Demokrat Senatör Michael Bennet, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın kasım seçimlerini "açık ara kazanabileceğini" söyledi.

04:00 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:37 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Joe Biden.
Joe Biden.

Bennet, CNN'e verdiği röportajda, gidişatın "oldukça endişe verici" olduğunu ifade ederek, Demokrat Parti’nin adayı Başkan Joe Biden'ın adaylığının sürmesi halinde Demokratların Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray'ı kaybedebileceğini belirtti. "20 yıldan uzun bir süredir ilk defa" bir Cumhuriyetçi başkan adayının seçim kampanyası sürecinde önde olduğu yorumunu yapan Bennet, "Trump, seçimi kazanma yolunda ilerliyor ve belki de açık ara kazanacak" dedi.

GİZLİ TOPLANTI YAPTILAR

Bennet, Biden'ın adaylıktan çekilmesine yönelik açık çağrıda bulunmazken Biden'ın kampanya ekibinin seçimi kazanma yolunda planları olduğunu göstermek için "hiçbir şey yapmadığını" savundu. Diğer yandan Demokratlar Biden'ın ABD başkanlık seçimlerine adaylığını görüşmek üzere toplandı. Toplantılarda Cumhuriyetçi Parti’nin adayı eski Başkan Donald Trump'a karşı yeni bir ivme kazanmak için Biden’dan vazgeçme ya da ülkedeki başkanlık seçimlerine dört ay kala kaosu önlemek için Biden'ı desteklemeye devam etme olasılıkları tartışıldı. Mevcut büyük gerilimin bir göstergesi olarak Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların lideri, herhangi bir sızıntıyı önlemek için salı sabahı blokun lk toplantısında cep telefon-larının içeriye alınmasına izin vermedi. Parti içinde benimsenmesi gereken tutum konusunda ise hâlâ güçlü bir görüş ayrılığı var.



#ABD
#Donald Trump
#Joe Biden
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