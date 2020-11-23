Affa başvuranlara işkence ve infaz

Esed rejimi Dera’da ikamet eden ve yapılan ateşkes gereğince aftan yararlanmak için rejimin kurumlarına müracaat eden çok sayıda kişiyi işkenceyle öldürdü.

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İç savaşının başlamasıyla Esed rejiminin ordusunu terk eden yaklaşık 40 eski askerin bulunduğu toplam 98 kişi, anlaşmada yer alan “uzlaşı” hakkından faydalanmak isterken tutuklanarak, işkence altında öldürüldü.

2018 yılında ilan edilen ateşkesten yararlanmak için rejime müracaat eden onlarca Deralının, hapishanelerde tutukluluk süresi devam ediyor.

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