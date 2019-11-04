Afganistan’da CIA terörü

Afganistan’da, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) desteklediği Afgan istihbaratına bağlı özel kuvvetlerin düzenlediği gece baskınları, sivillerin hayatını kabusa çeviriyor. Sivillerin öldüğü söz konusu saldırıların ardından, Afganistan İstihbarat Başkanı Mohammad Masoum Stanekzai eylül ayında, Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin başkanlığındaki acil güvenlik toplantısının ardından istifa etti. Afgan hükümeti, aldığı kararla, gece baskınları sırasında sivillerin ölümünün soruşturulması talimatını verdi. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu’nun verilerine göre, bu yılın ilk 3 ayında ülkedeki saldırılarda 150’si çocuk 581 sivil ölürken, 432’si çocuk bin 192 sivil yaralandı. Bu ölümlerin, 228’inden hükümet yanlısı güçler sorumlu tutuldu.

KHOST TEPKİLERİN MERKEZİNDE

Tepkilerin merkezinde, bölgesel özel timler ile CIA tarafından seçilerek eğitilen, donatılan ve denetlenen Khost Koruma Kuvvetleri adlı paramiliter güç bulunuyor. Bu paramiliter güvenlik birimlerinin Taliban’a yönelik operasyonları sırasında genelde ABD özel güçleri de yanlarında bulunuyor. Kunduz, Paktika, Maidan Wardak, Ghazni, Kunar ve Nangarhar eyaletlerinde saldırılardan etkilenen binlerce Afgan, çok sayıda protesto gösterisi düzenledi.

RAPORLA BELGELENDİ

İnsan Hakları İzleme Örgütü, geçen hafta açıkladığı “Bunun Gibi Birçoğunu Yaptılar: CIA’in Desteklediği Afgan Özel Kuvvetlerinin İstismarcı Gece Baskınları” başlıklı 53 sayfalık raporda CIA’in desteklediği Afgan güçlerinin, “hesap verme zorunluluğu olmadan yargısız infaz yaptığı, cebri kaybolmalar ve sağlık tesislerine saldırılar dahil diğer vahim ihlallerde” bulunduğunu belirtmişti.

SAVAŞ SUÇU MU İŞLENDİ?

Cumhurbaşkanı Gani dahil, üst düzey Afgan yetkilileri gece saldırılarındaki sivil kayıplarını kabul ettikleri halde, bu baskınların Taliban’a karşı kendilerine avantaj sağladığını belirtse de uluslararası sivil toplum tarafından gündeme getirilen “gece baskınları sırasında savaş suçları işlendiği” iddialarını araştıracağını taahhüt etti.