Dünya Afrika Birliği, İstanbuldaki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
AFRİKA

Afrika Birliği, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından dolayı memnuniyetini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Afrika Birliği, İstanbuldaki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayeleri altında tahıl ve tarım ürünlerinin Karadeniz üzerinden ihracını öngören anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu başarılı gelişmeden dolayı tüm tarafları takdir eden Muhammed, bu gelişme için çaba gösteren ve 3 Haziran 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Afrika Birliği liderlerini de tebrik etti.

  • Muhammed, küresel barış ve istikrar için BM himayesinde ateşkes yapılması ve siyasi müzakerelerin başlaması çağrısını da yineledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı gıda krizinden en fazla etkilenenlerin başında gelen Afrika ülkeleri, dün İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından duydukları sevinci paylaşmıştı.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu, anlaşmanın hızlı şekilde uygulamaya koyulmasını dört gözle beklediklerini belirterek, süreçte rol alan herkesi tebrik etmişti.

Tarihi anlaşma hemen sonuç verdi: Buğday fiyatları savaş öncesinin altına düştü
EKONOMİ
Tarihi anlaşma hemen sonuç verdi: Buğday fiyatları savaş öncesinin altına düştü

Macron'a tepki Erdoğan'a övgü: Türkiye Fransa'dan daha güçlü
DÜNYA
Macron'a tepki Erdoğan'a övgü: Türkiye Fransa'dan daha güçlü

Tahıl sevkıyatı nasıl işleyecek? Sekiz maddede tarihi anlaşmanın detayları
GÜNDEM
Tahıl sevkıyatı nasıl işleyecek? Sekiz maddede tarihi anlaşmanın detayları
Tüccarların gizli sığınağı bulundu

Tüccarların gizli sığınağı bulundu

Dev kayaların arasında kimsenin görmediği bir yerde ortaya çıktı.​
Üsküdarda doğal gaz patlaması

Üsküdar'da
doğal gaz patlaması

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi: Bir kişi yaralı.
Türk edebiyatının usta kalemi ve Yeni Şafak yazarı Rasim Özdenören Hakka yürüdü

​İçme suyundan etkilenen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en büyük projesi: Tüm dünyadan akın edecekler.​

​Yargıtay'dan milyonlarca evli çifti ilgilendiren emsal karar...

Herkes o anları canlı izledi. Binlerce kişi kaydetmek için akın etti.

Navigasyon yasak yola yönlendirince kabus gibi bir gece yaşadılar.

Fahrettin Altun tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi.

​İstanbul'da tarihi imzalar atıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.