Afrin kayıt altında

Geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarla Afrin, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmiş, ABD destekli terör koridoru planlarına da büyük darbe indirilmişti. Terörden temizlenen bölgede bölge sakinlerinin geri gelişi ile hayat normal akışına dönerken, on binlerce insan da güven içinde bir yaşama kavuştu. Ancak bölgeye sızan terör hücrelerinin zaman zaman bombalı araçlarla saldırılar düzenlemesi, güvenlik güçlerini yeni önlemler almaya itti.

KAMERALAR İZLİYOR ARAÇLAR KAYDEDİLİYOR

Afrin'de artan refahı ve tesis edilen huzuru terör örgütlerinin sabote girişimlerine karşı ek tedbirler devreye sokuluyor. Afrin Yerel Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda terör örgütlerinin bomba yüklü araçla düzenledikleri saldırıları önlemek için trafik kayıt sistemi kurulması benimsendi. Bu çerçevede bombalı araç saldırılarını önleyerek huzuru pekiştirecek plaka sistemi oluşturuluyor. Afrin'de başlatılan çalışma ile bölgede bulunan tüm araçlar sicil altına alınacak. Böylece PKK/YPG-PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin bölgeyi kana bulaması önlenecek. Araç plakaları Türkçe ve Arapça olacak. Bölgenin emniyeti için hangi aracın hangi ilçede kime ait olduğu, ruhsat bilgileriyle birlikte kaydedilecek. Araçların model, yıl, menşe gibi diğer bilgileri de resmi trafik sicilinden görülebilecek. Kritik noktalar ise güvenlik kameralarıyla donatılacak. İlçedeki sokaklar 24 saat görüntülü şekilde takip altına alınacak. Terör hücrelerinin bölgeye sızma girişimleri böylece çok daha zor hale gelecek. Alınan önlemler Afrin'in güvenliğinden sorumlu yerel kolluk güçlerinin de işini kolaylaştıracak.

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