Dünya Afrinde bombalı saldırı 13 sivil yaralı
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Afrin'de bombalı saldırı: 13 sivil yaralı

Afrin'de bombalı saldırı: 13 sivil yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 13 sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
Olay, cuma namazı öncesi meydana geldi.
Olay, cuma namazı öncesi meydana geldi.

Afrin'in ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu bölgede bomba yüklü araç infilak ettirildi.

  • Cuma namazı öncesi düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 13 sivil yaralandı.

Olay yerine ulaşan Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yaralıları sağlık merkezlerine sevk etti. Ekipler, patlamanın ardından çıkan yangına da müdahale etti.

Patlama sonucu çevrede maddi hasar

Bölgeye intikal eden yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezinde 8 Ağustos'ta bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

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