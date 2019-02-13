YPG/PKK daha önce de ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristleri ve elebaşlarını para karşılığı serbest bırakmıştı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü YPG/PKK'nın serbest bıraktığı dört DEAŞ mensubunu Afrin'de yakaladı.

ÖSO'ya bağlı yaklaşık 30 alt grubun birleşerek oluşturduğu Milli Ordu'nun sözcüsü Yusuf Hammud, Afrin'in Şerran beldesinde dört terör örgütü DEAŞ üyesini yakaladıklarını belirtti.

OYNAT 00:30 Afrin'de büyük operasyon: Yer altı çeteleri bir bir teslim oldu Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri yürüten suç örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle ÖSO tarafından operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyon sonrasında çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO'ya teslim oldu.

Yakalananlardan ikisinin Rusya vatandaşı olduğunu söyleyen Hammud, "Tahkikatlarda çıkan sonuca göre, DEAŞ üyeleri Deyrizor bölgesinden İdlib'e doğru yola çıkmış. Tabii YPG/PKK işgalinde bulunan bölgelerden rahat bir şekilde geçerek bölgemize kadar gelmiş. Terör örgütünün DEAŞ'a kolaylık sağladığını buradan da görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

YPG/PKK, DEAŞ'la pazarlık halinde

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'daki yabancı DEAŞ'lıları, teslim olma ve ellerindeki YPG/PKK'lı esirleri geri verme şartıyla İdlib'e geçirmek için örgütle pazarlık ediyor. YPG/PKK, yabancı DEAŞ'lılar ve ailelerine, teslim olma ve esir tutulan YPG/PKK'lıları iade etme karşılığında, İdlib'e güvenli geçiş garantisi veriyor. Ancak İdlib'deki askeri muhalif gruplar, DEAŞ'lıları kabul etmeyeceklerini, kente girmeleri halinde savaşacaklarını ifade ediyor.

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