DünyaAfrinde ilerleyiş 883 rakımlı tepe temizlendi
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Afrin'in 4 köyü daha temizlendi

Afrin'de ilerleyiş: 883 rakımlı tepe temizlendi

Afrin ilçe merkezi çevresindeki kuşatma sıkılaşırken, Mabatlı beldesine yönelik operasyonlar hız kazandı. TSK ve ÖSO, Afrin'in Kelanlı, Barakaş, Kovanlı, Çalkama, Çarkatlı ve Çakanlı köyleri ile 883 rakımlı tepeyi teröristlerden temizledi.

Haber MerkeziAA
TSK ve ÖSO, Afrin yönünde ilerleyişini sürdürüyor. (AA)
TSK ve ÖSO, Afrin yönünde ilerleyişini sürdürüyor. (AA)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 5 köyü daha teröristlerden kurtardı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Naz köyü, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Korzlu ve Çakur köyleri, kuzeybatıda Racu beldesine bağlı Zerkanlı ve Balal köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

883 rakımlı tepe de teröristlerden temizlendi.

Böylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy sayısı 9'a yükseldi.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 202'si köy ve 40'ı kritik nokta olmak üzere 242'ye ulaştı.

TSK ve ÖSO, öğle saatlerinde, Afrin'in Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerini teröristlerden kurtarmıştı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

  • Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 198'i köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 237'ye ulaştı.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

  • Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

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