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Dünya

Afrin'deki briket evleri hedef aldılar: PKK'dan sivillere yönelik roketli saldırı

Terör örgütü PKK/YPG, sivilleri hedef alan alçak saldırılarına bir yenisi daha ekledi. Sivil yerleşimleri hedef almayı sürdüren PKK'nın, Afrin'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı briket evlere düzenlediği roketli saldırıda 6 sivil yaralandı.

22:21 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'deki briket evlere roketli saldırı düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'deki briket evlere roketli saldırı düzenledi.

Suriye'nin Halep ilinin Tel Rıfat ilçesindeki işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı briket evlere düzenlediği roketli saldırıda 6 sivil yaralandı.

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Suriye'nin Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan PKK/YPG, sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor.

Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristler, askeri muhaliflerin kontrolündeki Afrin'in güneydoğusundaki Terende köyünde yerlerinden edilenlerin sığındığı briket evlere 2 roket saldırısı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk, 6 sivil yaralandı.

Yaralı 6 sivil çevredeki hastanelere nakledildi.

Tel Rıfat'ta son durum

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.



#Afrin
#Briket Ev
#Terör Örgütü
#PKK/YPG
#Roketli Saldırı
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