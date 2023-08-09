Afrin'deki briket evleri hedef aldılar: PKK'dan sivillere yönelik roketli saldırı

Bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması gerektiğini söylemesinin ardından tutuklanan Merdan Yanardağ'a PKK'dan bir destek daha geldi PKK elebaşlarından Helin Ümit, örgüt medyasına yaptığı açıklamada, "Ona (Öcalan'a) dönük bir hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluğun siyasi amaçlarını afişe etti. Ne oldu, yaklaşık bir aydır haksız yere gözaltında, tutuklu bulunuyor." dedi.