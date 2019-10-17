Dünya Ağabeye son görev
BARIŞ PINARI HAREKATI

Ağabeye son görev

Barış Pınarı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Onbaşı Mesut Çelik ve Üsteğmen Çelebi Bozbıyık, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Binlerin katıldığı törenlerde teröre lanet yağdı. Şehit Çelik’in kız kardeşi Sema, ağabeyinin tabutuna omuz verirken güçlükle ayakta durdu. Acılı kardeş, “Şehitler ölmeyecekler, onların ruhları yaşıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sema Çelik
Sema Çelik

Barış Pınarı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Onbaşı Mesut Çelik ve Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık, dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Çelik için memleketi Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

  • Çelebi Bozbıyık
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  • Mesut Çelik

KUZENİ ASKER SELAMI VERDİ

Metanetini koruyan ve zaman zaman oğlunun tabutuna bakarak duygulanan baba Ebubekir Çelik, “Terör örgütünü lanetliyorum” dedi. Törende Kürtçe ağıtlar yakan şehidin annesi Hanım Çelik de “Vatan sağ olsun, kurban olduğum” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin vatani görevini yapan amcasının oğlu Yılmaz Çelik de kuzeninin tabutuna gözyaşları içerisinde asker selamı verdi. İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin tabutu bir süre omuzlarda taşındı. Cenazeye katılanlar da tekbir getirerek, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez.” sloganları attı. Şehidin naaşı, daha sonra ilçe şehitliğinde toprağa verildi. Öte yandan şehidin yaklaşık 20 gün önce sözlendiği öğrenildi.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Cenaze töreni

Şehit Bozbıyık ise memleketi Kırıkkale Nur Camisi ve Külliyesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu top arabasına kadar taşıdı. Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra Kırıkkale Şehitliği’nde defnedildi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

  • Ağabeye son görev
  • Şehit Mesut Çelik’in tabutuna asker selamı veren kız kardeşi Sema “Onlar (terör örgütü) da görecek. Siz bizi şehit ettikçe biz sizin üzerinize daha çok geleceğiz. Vatan sağ olsun. Ağabey, kurban olurum sana, sen orada yatacak adam mıydın? Yeri şu an cennetlik biliyorum. Şehitler ölmeyecekler, onların ruhları yaşıyor. Ağabey kurban olurum ben sana, sen bana neden öyle bakıyorsun” ifadelerini kullandı. Şehidin kız kardeşi Sema, tabuta omuz vererek ağabeyine son görevini yaptı.
  • Sınıra yakın okullar 2 gün tatil
  • Mardin ve Şanlıurfa’daki sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi. Mardin’in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı. Şanlıurfa da ise Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 17-18 Ekim’de eğitime ara verildi.

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