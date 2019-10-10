Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit oldu

Dünya

Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'deki durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İki askeri lider, Suriye'deki güvenlik durumunu ve bölgede Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini ele aldı.