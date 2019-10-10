Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit oldu

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında kahraman asker Ahmet Topçu şehit oldu.
Abdullah Ağar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimiz yandı... Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit düştü. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
Yüreğimiz yandı...
Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit düştü.
Ruhun şad, mekanın cennet olsun.
Milletimizin başı sağolsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/Fa55LiAFQ3
Yüreğimiz yandı...
Haber Türk kanalında canlı yayınına katılan Abdullah Ağar Resul Ayn'de düzenlenen operasyondan acı haber geldiğini ifade eden Ağar açıklamalarına şöyle devam etti:
Tünelde pusuya yatan keskin nişancının yaptığı atışlar sonucunda yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu 3 asker ise yaralı olarak çatışma bölgesinden tahliye edildi.
Acı haber baba ocağına ulaştı
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- Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun şehadet haberi, Mamak ilçesiKüçük Kayaş Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Fevzi ve anne Gülsüme Topçu, şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Topçu’nun evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de evin önüne taziye çadırları kurdu.
- Topçu’nun cenazesinin, Mardin’de düzenlenecek törenin ardından Ankara’ya getirilmesi bekleniyor.
Haber Çorum'a da ulaştı
- Bu arada Astsubay Çavuş Ahmet Topçu’nun Ahmet Topçu'nun acı haberi, Çorum'un İskilip ilçesi Örübağ Köyü'ndeki yakınlarına da ulaştı. Yakınları büyük üzüntü yaşadı.
- Topçu’nun, bekar ve 1 kardeşinin olduğu, baba Fevzi Topçu’nun da özel bir fabrikada bekçilik yaptığı öğrenildi.