Dünya Akardan başsağlığı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Akar'dan başsağlığı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Topçu'nun şehit olduğu belirtildi.

Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Hulusi Akar, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajında, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun fotoğrafını da paylaştı.

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