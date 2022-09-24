Akdeniz’de tekne faciası: 71 göçmen öldü

Kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 71 kişinin cenazesine ulaşıldı.

Lübnanlı düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında batması sonucu en az 71 kişi hayatını kaybetti. Lübnanlı yetkililer dün Suriye’nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasına ilişkin bilgi verdi. Dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 71 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirten yetkililer, 20 kişinin ise kurtarıldığını kaydetti.

Kayıpların bulunması için çalışmaların sürdüğü ifade edilirken, kayıp sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi. Yetkililer, kurtulan göçmenlerin anlattıklarına dayanarak göçmen botunda 120 ile 150 arasında kişinin yolculuk yaptığını; botun Lübnan’ın liman kenti Trablus yakınlarındaki Minyeh’den yola çıktığını söyledi. Suriye’nin Akdeniz kıyısında yer alan Tartus şehri, Trablus’un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu açıklandı.

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