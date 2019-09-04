Akdeniz’deki ittifakı Ürdün’e taşıdılar

30 ülkenin katıldığı geniş yelpazedeki tatbikatta üç ülkenin ayrı olarak özel kuvvet askerleriyle tatbikat gerçekleştirmesi taraflar arasındaki askeri ilişkilerin derinleşmesi olarak değerlendirildi. Bilindiği üzere ABD, Yunanistan’da başta Girit olmak üzere Larissa ve Stefanovikeio askeri üslerini ihityaçlarına göre genişletme kararı almıştı. Yine Washington’un, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu da kaldırmaya hazırlandığı da biliniyor.

KARANLIK OYUNUN ÜYELERİ

Üç ülke dışında Ürdün’deki tatbikata katılan ülkeler arasında, Suudi Arabistan, Mısır, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fransa gibi Akdeniz ve ortadoğu’da Türkiye karşıtı siyaset izleyen ülkelerin de bulunması dikkat çekti. Geçen Nisan ayında Yunanistan’ın Mora yarımadasında düzenlenen Iniohos 2019 askeri tatbikatına BAE, ABD, İtalya ve Güney Kıbrıs, İsrail ile birlikte yer almıştı. BAE’yi ittifaka ABD’nin dahil ettiği iddia edilmişti.