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Akdeniz’e 7/24 takip: Türk gemisine yapılan hukuksuz arama, İrini Harekatı nedir?

Akdeniz’e 7/24 takip

Alman savaş gemisinin Libya’ya gıda ve boya götüren Türk gemisine yönelik baskınından sonra yeni tedbirler gündeme geldi. Havelsan, KKTC ve Akdeniz’e trafik gözetleme istasyonları kuracak. Böylece Türkiye, Doğu Akdeniz’deki her gemiden anında haberdar olacak.

Fazıl Şahan Yeni Şafak
Türkiye, Doğu Akdeniz’deki her gemiden anında haberdar olacağı sistemi de seneye devreye alacak.
Türkiye, Doğu Akdeniz’deki her gemiden anında haberdar olacağı sistemi de seneye devreye alacak.

İrini Harekatı kapsamında uluslararası hukukun hiçe sayılması ve Türk bandıralı ticari geminin basılması alınacak tedbirleri gündeme getirdi. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki her gemiden anında haberdar olacağı sistemi de seneye devreye alacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KKTC Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilmesi planlanan KKTC Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 2021’de tamamlanacak.

Gemiler teyakkuzda
GÜNDEM
Gemiler teyakkuzda

Türkiye Doğu Akdeniz’deki her gemiden haberdar olacak

  • Bu kapsamda, Havelsan tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım önümüzdeki yıl KKTC ve Doğu Akdeniz’de de hayata geçirilecek. Proje kapsamında KKTC’ye bir gemi trafik hizmetleri merkezi ile 2 trafik gözetleme istasyonundan oluşan gemi trafik hizmetleri sistemi kurulacak. Kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemi Mersin gemi trafik hizmetleri ile entegre edilecek. Oradan da Ankara’daki merkez sistemle irtibat kurularak, Türkiye Doğu Akdeniz’deki her gemiden anında haberdar olacak.

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