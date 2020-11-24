Bakan Çavuşoğlu'ndan korsan aramaya ilişkin açıklama: Sahada cevap vereceğiz

İrini Operasyonu Komuta Merkezi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada gemiye Türkiye’nin izni olmadan çıktıklarını kabul etmişti.

Doğu Akdeniz'de ROSELİNE-A isimli ticari Türk gemisinin hukuk dışı aranmasıyla ilgili hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan hem de Milli Savunma Bakanlığından açıklamalar yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu, hukuksuz aramaya sahada karşılık verileceğini vurguladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ne gerekiyorsa yapacağız

"Ticari gemilere korsan gibi çıkmak hukuk ihlalidir. Cevabımızı sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı öyle."

GÜNDEM AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Milli Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili 18 maddelik bir açıklama yaptı.

Konuyla alakalı her türlü hakkın mahfuz olduğunun vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

Gerçekler örtbas edilmeye çalışılmakta

"Bu tür kabadayılıkların, başka uygulamalara örnek olacağı unutulmamalıdır. Geçtiğimiz Haziran ayındaki Courbet hadisesinde olduğu gibi, bu olayı müteakip yapılan açıklamalar da tam gerçeği yansıtmamaktadır. Açıklamalarda yine gerçekler örtbas edilmeye ve çarpıtılmaya çalışılmaktadır.

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GÜNDEM Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk gemisinde hukuk dışı aramaya tepki: Bazı gerçekler çarpıtılıyor

IRINI Harekâtı bugüne kadarki sonuçları itibariyle açık denizlerin serbestisi ilkesini ihlal eden ve Hafter Güçlerine verilmekte olan desteği görmezden gelen, meşruiyeti tartışmalı bir faaliyettir."

Tarafların teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz

Türkiye'nin Libya'daki siyasi krizin çözümü için siyasi diyalog yolunu işaret ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Libya’daki krizin askeri yöntemlerle değil, siyasi diyalog yoluyla çözülebileceğini başından beri savunmaktadır.

OYNAT 01:23 Türk gemisine hukuk dışı arama Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı. BiP'te paylaş

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Türkiye, BM tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine sağladığı eğitim, yardım ve danışmanlık desteği ile ülkenin daha fazla çatışmaya sürüklenmesini engelleyerek, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi sürecin önünü açmıştır.

Libyalı kardeşlerimizin yanındayız

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.

Sonuç olarak; bölgedeki huzur ve istikrarın muhafazası ve bu tarz olayların bir daha yaşanmaması ile gerekli işbirliği ve koordinasyonun arttırılması için çalışmaya hazır olduğumuzu hatırlatırız. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz."