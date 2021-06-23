​Akıl sağlığı araştırılsın

ABD’de bir grup Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Başkan Joe Biden’ın akli yetilerinin teste tabi tutulması için Senato’ya mektupla öneride bulundu. Eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson öncülüğündeki Cumhuriyetçiler, ortak yayımladıkları mektup ile Biden’ı eski Başkan Donald Trump gibi bilişsel test yaptırmaya çağırdı.

Biden’ın akıl sağlığının gerilediğini ve unutkanlığının son 18 ayda giderek daha görünür hale geldiğini savunan 14 parlamenter, “Şu anki bilişsel durumunuzdan dolayı endişeliyiz. Amerikalılar başkanlarına tam bir güven duymalı” ifadelerini kullandı.

Mektupta Biden’ın savunma bakanının ismini ya da Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’nin girişini unuttuğu belirtilerek, “Okul çağındaki birçok çocuk bu meşhur yurtsever dizeyi ezbere okuyabilir ama sen okuyamıyorsun” denildi. Ayrıca eski Başkan Trump’ın bilişsel testinin “mükemmel” çıktığı da kaydedildi. 78 yaşındaki Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı konumunda.