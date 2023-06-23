Akıllı bomba elebaşını böyle vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK/KCK’nın karar alma ve talimat verme konusunda en üst organı olan sözde yürütme konseyini öncelikli hedef olarak belirleyen MİT, 10 milyon liraya kadar kırmızı listede aranan PKK’nın yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı’yı hedef listesine aldı.

ADIM ADIM TAKİP

Teşkilat örgüt içindeki kaynaklarından, “Esad Faraşin” ve “Esad Avrupa” kod adlarını kullanan elebaşının Suriye’de bulunduğunu belirledi. Saha ajanlarıyla kapsamlı planlama yapıldı. Yerel halkı örgüte katılım için ikna etmeye çalışan, bu kapsamda ideolojik çalışmalar yürüten Çadırcı’nın çevresine MİT ajanları yerleştirildi.

ELEBAŞLARI DIŞARI ÇIKMIYOR

Sahadan gelen günlük rapor doğrultusunda konsey üyelerinin güvenlik gerekçesiyle bir araya gelmediği, Irak, Suriye ve Avrupa’da farklı bölgelerde bulunduğu, elebaşlarının özel toplantılar dışında bulundukları yerden çıkmadığı tespit edildi. Bu kapsamda operasyonun hazırlıkları tamamlandı. Konumu tespit edilen Çadırcı, Kamışlı’da nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Abdurrahman Çadırcı.

PKK’nın kurucuları arasında

PKK’lı Abdurrahman Çadırcı, Interpol tarafından da 2001’den bu yana kırmızı bültenle aranıyordu. Terör örgütünün kurucuları arasında olan Çadırcı, 1997-1999 yılları arasında Avrupa’da, 2000’de de Irak’ın kuzeyindeki Kandil’de bulundu. 2003’te PKK’nın Almanya sorumlusu olan Çadırcı, 2008-2010 arasında da Moskova sorumluluğu yaptı. Elebaşı 2018’den bu yana örgütün yürütme konseyindeydi.











