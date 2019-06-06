Dünya Aksada bayram coşkusu
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Aksa’da bayram coşkusu

İşgal altındaki Filistin’de 120 bin Müslüman bayram namazı için Mescid-i Aksa’ya koştu. Filistin Müftüsü, Aksa’ya ziyaretlerin devam etmesi çağrısında bulunurken, İsrail’in Batı Şeria’ya uyguladığı giriş yasağı Ramazan ayının sona ermesiyle tekrar başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayramlıklarını giyen Filistinli çocuklar da aileleriyle birlikte bayram namazı için Mescid-i Aksa’ya geldi.
Bayramlıklarını giyen Filistinli çocuklar da aileleriyle birlikte bayram namazı için Mescid-i Aksa’ya geldi.

MÜFTÜDEN ZİYARET ÇAĞRISI

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail’e bağlı Filistin kentlerinde yaşayan 120 bin Filistinli bayram namazını çarşamba sabahı Mescid-i Aksa’da kıldı. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, bayram hutbesinde, Filistinlilerin Ramazan ayından sonra da Harem-i Şerif’e gelmeye devam etmesini beklediğini söyledi. Hüseyin, Filistinlilerin kutsal camilerini, şehirleri olan Kudüs’ü ve kutsal topraklarını savunduğunu dile getirdi.

BATI ŞERİA’DA ÖZLEM

İsrail yönetimi, bu yılki Ramazan ayında Batı Şeria’dan Kudüs’e geçmek isteyen Filistinli kadınlara yaş sınırlaması getirmezken, erkeklerde ise 12 yaş altı ve 40 yaş üstü olan kişilerin geçişine izin vermişti. Ramazan ayının sona ermesinin ardından uygulama dünden itibariyle sona erdi. İzinlerin kaldırılması nedeniyle Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler bir bayramı daha Mescid-i Aksa’da geçirme özlemiyle yaşadı.

Binler Gazze sınırında

Gazze’nin İsrail sınırına akın eden Gazzelilerin yer yer Türk bayrağı taşımaları dikkat çekti.

Öte yandan Gazze’de binlerce Müslüman, bayram namazını eda etmek için Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinin yapıldığı alanı doldurdu. Namaza katılan Filistin Yasama Meclisi’ne 25 Ocak 2006’da Gazze Şehri temsilcisi olarak seçilen Hamas yetkilisi Khalil al-Hayya, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde kuşatma kaldırılana kadar geri dönüş yürüyüşlerine devam edeceğini söyledi.

  • Heniyye’den Kudüs vurgusu
  • İsmail Heniyye
  • Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı koruma çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, Ramallah kentinde kıldığı bayram namazı sonrası gazetecilere kısa bir açıklamada bulunarak “Yüzyılın Anlaşması” planı da dahil Filistin meselesi aleyhine olan tüm komploların üstesinden gelinmiş olmasını temenni ettiğini dile getirdi.
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