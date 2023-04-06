Aksa'da İsrail zorbalığı

İsrail’de ırkçı partilerin iktidara gelmesiyle Müslümanlara yönelik saldırıların dozu arttı. İşgal güçleri 24 saatte Mescid-i Aksa’ya 3 baskın düzenledi. İsrail polisi baskınlarda yüzlerce Filistinliyi yaraladı, 450 kişiyi gözaltına aldı.

Önceki gün fanatik Yahudi yerleşimcilerin “Hamursuz Bayramı” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi’ne sığındı. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi’nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa’nın kapılarını kapattı.

KADIN ÇOCUK DEMEDEN COPLADILAR

Kıble Mescidi’nin etrafını sararak mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti. Mescid’deki gruptan bazıları havai fişek atarak İsrail polisine direnmeye çalıştı. Polis, Kıble Mescidi’ne girerek içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. İsrail polisi, mescide sığınan aralarında kadınların da yer aldığı grubu coplarla darbetti.

SAĞLIKÇILAR ENGELLENDİ

Filistin Kızılayı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yaralılara müdahale için sağlık ekiplerinin Aksa’ya doğru harekete geçtiğini bildirdi. Filistin Kızılayı, ikinci açıklamasında İsrail polisinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale edilmesini engellediğini aktardı. Görgü tanıkları, olayda çok sayıda yaralı olduğunu aktardı. Baskında, Kıble Mescidi’ne sığınan 450’den fazla kişi gözaltına alındı. İsrail polisinin baskının ardından Mescid-i Aksa’nın kapıları çevresinde İsrail polisi ve Filistinliler arasında olaylar çıktı.

İKİNCİ BASKIN SABAH NAMAZINDA

Baskın üzerine İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı İsrail’in kuzeyindeki bölgelerinde sabah namazını Aksa’da kılmak üzere otobüslerle hareket etti. İsrail polisi sabah namazı sonrası ikinci baskını düzenledi. Namaz sonrası tekbir getirerek İsrail’i protesto eden Filistinlilere ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale eden polis, buradakileri copla darpetti.

İsrail polisi gün boyu Aksa'ya girmek isteyen 45 yaş üzeri erkeklere müdahale etti, mescidin avlusunda herhangi bir gerekçe göstermeden 3 Filistinli kadın ile 1 gazeteciyi gözaltına aldı ve ses bombası kullandı. Baskınların ardından, dün öğleden sonra bir grup fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Yerleşimci grup, polis korumasında Yahudilerce kutsal Pesah (Hamursuz) Bayramı bahanesiyle El-Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

TERAVİH SONRASI 3’ÜNCÜ BASKIN

İşgal rejimi, Kıble Mescidi’ne üçüncü baskınını dün akşam Teravih Namazı sonrası yaptı. İsrail’in üçüncü baskınında 6 kişi yaralandı. Filistin Kızılay’ı, yaralılardan 2’sinin hastaneye kaldırıldığını aktardı. Mescid-i Aksa’nın İsrail güçleri tarafından boşaltıldığı belirtildi.

Filistin direniyor

Baskına tepki olarak işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesindeki Filistinliler sokaklara çıktı. Beldede, Filistinliler araç lastiklerini ateşe verdi ve bölgedeki İsrail güçlerine taş attı. Olaylar sırasında İsrail askerlerine açılan bir ateş sonucu 1 asker yaralandı. Öğle saatlerinde de Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü bağlayan, bölgedeki en büyük kontrol noktalarından "300" adlı noktaya silahlı bir saldırı düzenlendi. İsrail askerlerinin saldırıya ateş açarak karşılık verdiği kaydedildi. Öte yandan İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bir güvenlik aracına molotofkokteyli atmaya çalıştığı iddiasıyla 15 yaşındaki Filistinli çocuğu silahla yaraladı. Gazze’de baskın protesto edilirken Hamas “Mescid-i Aksa’da yaşananlar benzeri görülmemiş bir suçtur ve sonuçları vardır” dedi. Ürdün Arap Birliği’ni acil toplantıya çağırdı. FKÖ ve İslami Cihad hareketleri de, Aksa’da gerginlik konusunda uyarıda bulundu.



