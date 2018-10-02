Dünya Alev alan elektronik sigara uçağı indirdi
AVRUPA

Alev alan elektronik sigara uçağı indirdi

Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly seferini yapan uçakta bir yolcunun çantasındaki elektronik sigara alev aldı. Pilotlar, tebdir amaçlı uçağı Zagreb Havalimanı’na indirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly seferini yapan uçakta bir yolcunun çantasında bulunan elektronik sigaranın alev aldığı, pilotların yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağın Zagreb Havalimanı’na iniş yaptığı bildirildi.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "PC1135 " numaralı Boeing 737-800 tipiyle icra edilen İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly uçağının Zagreb Havalimanı’na iniş yapmasına dair haberler yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Pegasus Hava Yolları’na ait PC1135 nolu Boeing 737-800 tipi AMP tescilli İstanbul Sabiha Gökçen - Paris Orly uçağımızda, uçuş sırasında bir misafirimizin çantasında bulunan elektronik sigara alev almıştır. Pilotlarımızın yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağımız Zagreb Havalimanı’na iniş yapmıştır. Uçakta bulunan bütün misafirlerimiz güvenli bir şekilde uçaktan indirilmiş olup, hiçbir misafirimizin herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İlgili haberde konu edildiği gibi uçaklarının Zagreb'e iniş yapmasının motor arızasıyla kesinlikle ilgisi olmadığı aktarıldı.

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