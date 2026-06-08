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Alman düşünce kuruluşlarından uluslararası hukuka uyma çağrısı: Hükümet kendi güvenilirliğini sarsıyor

Alman düşünce kuruluşlarından uluslararası hukuka uyma çağrısı: Hükümet kendi güvenilirliğini sarsıyor

21:138/06/2026, Pazartesi
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Alman düşünce kuruluşlarının hazırladığı 2026 Barış Raporu’nda, Almanya’nın ABD ve canavar devlet İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerini kınamaktaki isteksizliğinin ülkenin güvenilirliğini zedelediği ve kurallara dayalı uluslararası düzenin aşınmasını hızlandırdığı belirtildi. Raporda ayrıca devletlerin giderek daha fazla “savaş lordları” gibi hareket ederek savaşı siyasi bir araç olarak kullandığı vurgulanırken, bu eğilime karşı etkili adımlar atılmaması halinde küresel çapta çatışmaların daha da tırmanabileceği uyarısında bulunuldu.

Alman düşünce kuruluşlarının yıllık "2026 Barış Raporu"na göre, Almanya'nın, ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesini kınamaktaki isteksizliği, kendi güvenilirliğini zedeliyor ve kurallara dayalı küresel düzenin aşınmasını hızlandırıyor.

Bonn Uluslararası Çatışma Araştırmaları Merkezi (BICC), Hamburg Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikası Enstitüsü (IFSH), Kalkınma ve Barış Enstitüsü (INEF) ile Frankfurt Leibniz Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIF) tarafından hazırlanan "2026 Barış Raporu", Berlin'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Burada konuşan Prof. Dr. Conrad Schetter, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze, İran, Lübnan ve Suriye’ye askeri müdahalelerde bulunduğunu ve bu süreçte uluslararası hukuku hiçe saydığını söyledi.

Alman hükümetinin, ABD’nin Venezuela ve İran’a müdahalesi durumunda olduğu gibi, uluslararası hukuk ihlallerini bilinçli şekilde görmezden geldiğini belirten Schetter, "Almanya, bu durumda güvenilirliğini yitirir ve kasıtlı olsun ya da olmasın, uluslararası düzenin giderek çürümesini teşvik eder." dedi.

Schetter, Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi üyeliği adaylığının başarısızlığının bu konuda bir uyarı olması gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın uluslararası bir aktör olarak güvenilirliğini zedeleyen bir risk aldığına işaret eden Schetter, "Berlin’in yaklaşımında acil değişiklik yapılması" çağrısında bulundu.

Almanya'nın saldırıları kınamaktaki tereddütlü tutumu eleştirildi

Raporda, Alman hükümetinin dış politikası, özellikle de ABD'nin tek taraflı askeri eylemlerini, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını ve Lübnan ile Suriye'ye yönelik saldırılarını kınamaktaki tereddütlü tutumu sert şekilde eleştirildi.

Devletlerin giderek daha fazla “savaş lordları” gibi davrandığı ve savaşı bir “siyasi araç” olarak kullandığı konusunda da uyarıda bulunuldu.

Raporda, bu eğilime karşı çıkılmaması halinde dünya çapında şiddetli çatışmaların daha da tırmanma riski olduğu kaydedildi.


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