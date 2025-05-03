Alman istihbaratı: AfD anayasaya tehdit

Almanya’nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), ülkenin ana muhalefet partisi olan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini resmi olarak "kanıtlanmış aşırı sağcı aşırılıkçı örgüt" olarak tanımladı. Daha önce yalnızca partinin bazı teşkilatları bu şekilde sınıflandırılırken bu değerlendirme şimdi tüm ülke genelini kapsıyor. Der Spiegel’in haberine göre, yaklaşık bin 100 sayfalık bir rapora dayanan bu karar, partinin istihbarat yoluyla izlenmesi için gerekli eşiği düşürdüğünü yazdı. Alman istihbaratı, partinin etnik kökene dayalı halk anlayışının demokratik düzenle bağdaşmadığını belirtti. Açıklamada, “Bu anlayış, belirli toplulukların toplumsal eşitlikten dışlanmasını, anayasa dışı uygulamalara maruz bırakılmasını ve yasal olarak ikincil bir statüye indirgenmesini amaçlıyor” ifadeleri kullanıldı.