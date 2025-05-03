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Alman istihbaratı: AfD anayasaya tehdit

Alman istihbaratı: AfD anayasaya tehdit

04:003/05/2025, Saturday
G: 3/05/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Almanya’nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), ülkenin ana muhalefet partisi olan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini resmi olarak "kanıtlanmış aşırı sağcı aşırılıkçı örgüt" olarak tanımladı. Daha önce yalnızca partinin bazı teşkilatları bu şekilde sınıflandırılırken bu değerlendirme şimdi tüm ülke genelini kapsıyor. Der Spiegel’in haberine göre, yaklaşık bin 100 sayfalık bir rapora dayanan bu karar, partinin istihbarat yoluyla izlenmesi için gerekli eşiği düşürdüğünü yazdı. Alman istihbaratı, partinin etnik kökene dayalı halk anlayışının demokratik düzenle bağdaşmadığını belirtti. Açıklamada, “Bu anlayış, belirli toplulukların toplumsal eşitlikten dışlanmasını, anayasa dışı uygulamalara maruz bırakılmasını ve yasal olarak ikincil bir statüye indirgenmesini amaçlıyor” ifadeleri kullanıldı.


PARTİ YASAKLANMA SÜRECİ BAŞLAYABİLİR

Bu tanımlama değişikliğinin AfD'nin yasaklanmasına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirebileceği değerlendiriliyor. Söz konusu kararla AfD ile ilişiği olan devlet memurlarının memuriyetleri sonlandırılabilir, parti içinde soruşturma yürüteülebilir ve istihbaratçıların erişim alanları genişletilebilir kılındı. Ancak sınıflandırma değişikliği otomatik olarak partinin yasaklanmasını gerektirmiyor. Bunun için Federal Meclis, Federal Konsey ya da hükûmetin federal anayasa mahkemesine başvurarak bu süreci başlatması gerekiyor. AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 20,8 oranında oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından sandıktan ikinci parti olarak çıkmıştı.


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