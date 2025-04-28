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Almanya Savunma Bakanı uyardı: Ukrayna'nın kaybı NATO'yu tehdit eder

Almanya Savunma Bakanı uyardı: Ukrayna'nın kaybı NATO'yu tehdit eder

12:0128/04/2025, Pazartesi
AA
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi durumunda NATO toprakları ve komşu ülkeler için büyük bir tehdit oluşacağını belirtti. Almanya, Ukrayna'ya 44 milyar avro yardım sağladı.

Pistorius, Alman kamu yayıncısı ARD'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Eğer Ukrayna düşerse, Putin bu savaşı Ukrayna'yı, hatta Ukrayna'nın büyük bir bölümünü işgal edecek şekilde kazanırsa, bu NATO toprakları ve bu arada Moldova ve Gürcistan gibi komşu ülkeler için azami bir tehdit oluşturur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğini kesmesi halinde bile Almanya'nın askeri yardım sağlamaya devam edeceği konusunda güvence veren Pistorius, "Bu sadece Ukrayna'yla dayanışmayla ilgili bir durum değil, bu Avrupa'daki güvenliğimiz ve barışımızla ilgili bir durum." dedi.


Almanya en çok destek veren ülkelerden biri

Almanya, Ukrayna'ya siyasi, finansal, askeri ve insani anlamda destek veren ülkeler arasında ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Savaşın başlamasından bu yana, Almanya, Ukrayna'ya insani destek, doğrudan ödemeler veya silah desteği şeklinde 44 milyar avro tutarında yardım sağladı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI), 2024 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporuna göre, geçen yıl 88,5 milyar dolarlık harcamayla Almanya küresel olarak en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında yer alıyor.



#Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius
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