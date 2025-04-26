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Ukrayna: Kursk bölgesindeki bazı ilçelerde harekatımız sürüyor

Ukrayna: Kursk bölgesindeki bazı ilçelerde harekatımız sürüyor

17:2726/04/2025, Cumartesi
AA
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Kursk bölgesi
Kursk bölgesi

Ukrayna ordusunun, Kursk bölgesindeki bazı ilçelerde askeri harekatını sürdürdüğü bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığına ilişkin açıklaması değerlendirildi.

Kursk bölgesindeki çatışmaların sona erdiğine yönelik Rusya'dan yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada,
"Ukrayna savunma kuvvetlerinin Kursk bölgesinin bazı ilçelerinde savunma harekatı devam ediyor"
denildi.

Açıklamada, söz konusu bölgedeki durumun ağır olduğu vurgulanarak, Ukrayna birliklerinin Rus ordusuna karşı yoğun ateş açarak mevzilerini korumaya devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna ordusunun bölgede kuşatılma tehlikesi olmadığının belirtildiği açıklamada,
"Rusya Federasyonu'na bağlı Belgorod bölgesinin bazı ilçelerinde birliklerimizce yürütülen aktif operasyonlar da devam ediyor" if
adesi kullanıldı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını bildirmişti.

Gerasimov, Putin'e, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu birliklerinin tamamen yenilgiye uğratıldığı yönünde rapor vermişti.

Gerasimov, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolünde olan Gornal isimli son yerleşim biriminin kurtarıldığını belirterek,
"Böylece Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri tamamen yenildi"
ifadesini kullanmıştı.


#Rusya-Ukrayna savaşı
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