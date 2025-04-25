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Ukrayna: Pavlograd şehrine yönelik Rus İHA saldırısında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Ukrayna: Pavlograd şehrine yönelik Rus İHA saldırısında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

19:4025/04/2025, Cuma
AA
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Ukrayna: Pavlograd şehrine yönelik Rus İHA saldırısında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Ukrayna: Pavlograd şehrine yönelik Rus İHA saldırısında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'nın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırıları, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinin Pavlohrad şehrinde büyük hasara yol açtı. Saldırılarda üç kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında bir çocuk da yer alıyor.

Ayrıca 14 kişi yaralandı, yaralananlar arasında bir 15 yaşındaki kız çocuğu ile 6 ve 17 yaşlarındaki iki erkek çocuk bulunuyor. Saldırılar sonucu bir apartman hasar gördü, bir sosyal kurum tahrip oldu ve birçok altyapı tesisi zarar gördü.

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