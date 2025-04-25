Ukrayna: Pavlograd şehrine yönelik Rus İHA saldırısında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Ayrıca 14 kişi yaralandı, yaralananlar arasında bir 15 yaşındaki kız çocuğu ile 6 ve 17 yaşlarındaki iki erkek çocuk bulunuyor. Saldırılar sonucu bir apartman hasar gördü, bir sosyal kurum tahrip oldu ve birçok altyapı tesisi zarar gördü.