Dünya Alman medyası TOGGu yazdı Türkiye iddialı bir hedef peşinde
AVRUPA

Alman medyası TOGG'u yazdı: Türkiye iddialı bir hedef peşinde

Yerli otomobil TOGG'la ilgili bir haber yayımlayan Alman devlet televizyonu ZDF, Türkiye'nin iddialı bir hedefin peşinde olduğunu belirtti. Türkiye'nin 'kurulu rekabetin pazar paylarına yönelik iyi planlanmış bir çalışma' yaptığını vurgulayan ZDF, "Türkiye'nin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var. Pek çok iyi eğitimli uzmana sahipler. Konumsal avantajlarını kullanmak istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman medyası TOGGu yazdı: Türkiye iddialı bir hedef peşinde
TOGG

Alman devlet televizyonu ZDF'de, Jörg Hendrik Brase tarafından yerli otomobil TOGG ile ilgili bir yazı yayımladı. Türkiye'nin iddialı bir hedef peşinde olduğunun belirtildiği yazıda, TOGG'un gelecek yılın sonundan itibaren montaj hattından ineceği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası pazarı fethetmek istiyorlar"

TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, Alman gazetecilerle bir araya geldiğinde 'Sadece araba yapmıyoruz. Akıllı bir cihaz yapıyoruz" diyerek ulusal ve uluslararası pazarı fethetmek istediklerini açıkladı.

"İyi planlanmış bir çalışma yaptılar"

TOGG, bir devrim vaat etmiyor, kurulu rekabetin pazar paylarına yönelik iyi planlanmış bir çalışma yapıyor. Türkiye bunun için çok uygun bir yer. Ülkenin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var.

"Türkiye'nin konumsal avantajı var"

Türkiye bir otomotiv ihracat merkezi. Üretimin yaklaşık yüzde 80'i yurt dışına teslim ediliyor. Pek çok iyi eğitimli uzmana sahipler. Artık bu konumsal avantajlarını kendi amaçları için kullanmak istiyorlar.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, '60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum' dedi. Tören öncesinde Erdoğan tesisin inşa edileceği alanda havadan inceleme de yaptı.
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