Dünya Alman ordusunun cephanesi yok
AVRUPA

Alman ordusunun cephanesi yok

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn, ordunun stoklarında çok az mühimmatın bulunduğunu, depoları yeniden doldurmak için 20 milyar avroya ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Zorn, tabloyu açıklamak için üç ay önce, “Kara Kuvvetleri az çok çıplak ayakta duruyor” açıklamasını yapmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman ordusunun cephanesi yok
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Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn, ordunun stoklarında çok az mühimmatın bulunduğunu ve mühimmat depolarını yeniden doldurmak için 20 milyar euroya ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

  • Zorn, Bild gazetesine verdiği röportajda, Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfons Mais’in yaklaşık 3 ay önce “Kara Kuvvetleri az çok çıplak ayakta duruyor” şeklindeki ifadesinin hatırlatılması üzerine Alman ordusunun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. General Mais’in birkaç yılda biriktirilen eksiklikleri kısa şekilde özetlediğini belirten Zorn, “Bir örnek şudur: Çok az mühimmatımız var, bu konuda katı tasarruf edildi. Şimdi sadece mühimmat depolarımızı doldurmak için yaklaşık 20 milyar euroya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Eğitim problemi had safhada

Alman ordusunda Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi eğitim açığının da olduğuna dikkati çeken Zorn, “Kovid-19 krizinde 2 yıl boyunca salgında yardımda bulunduk. Herkes bunu olağanüstü buldu ancak bu, özellikle kara kuvvetlerinde NATO yükümlülüklerinin dışında kalanlara sınırlı ölçüde eğitim verebilmemize yol açtı.” değerlendirmesinde bulundu.

  • Zorn, bunun askerlerin taktik iş birliği konusunda yeterince eğitim alamadığı anlamına geldiğini vurgulayarak, “Bu açığı kapatmak 1,5 yıl alacak” dedi. Alman ordusunun aynı zamanda gizli Neonazi yapılanmalarla mücadele ettiği de biliniyor. Alman ordusuna 100 milyar euroluk bir paket sağlanmasının planlandığının hatırlatılması üzerine Zorn, “Evet ancak bu miktar, tesadüfen ortaya çıkmadı. Seçimden sonra Alman ordusunun önemli NATO gereksinimlerini karşılamak için yatırım ve modernize ihtiyacını hesapladık. Bunun sonucu 100 milyar euro oldu” ifadelerini kullandı.

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