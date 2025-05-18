Alman polisi Siyonist gibi

İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesiyle sonuçlanan Büyük Felaket’in (Nekbe) 77’nci yıl dönümü nedeniyle dünya genelinde Gazze’deki Filistinlilere destek yürüyüşleri düzenlendi. Almanya’nın başkenti Berlin’de ise yürüyüşe polis şiddeti damga vurdu. Alman polisinin kentteki yürüyüşlere yönelik müdahalesinde çok sayıda Filistin destekçisi yaralandı. Kreuzberg bölgesindeki protesto sırasında, bir memur kalabalığın içine çekilip tekmelendikten sonra ciddi şekilde yaralandı. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Acil servisler, çok sayıda göstericinin de yaralandığını ve tıbbi tedavi gördüğünü bildirdi. Polis, saldırı, tutuklamaya direnme ve kamu düzenini bozma gibi suçlamalarla 50'den fazla kişiyi geçici olarak gözaltına aldı.