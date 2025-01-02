Alman sanayisi küçülüyor

S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Aralık 2024 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklandı. Buna göre, ülkede kasımda 43 puan olan imalat sanayi PMI, aralıkta 42,5 puana inerek son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede imalat sanayi PMI, 2024'ü, faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin oldukça altında tamamladı.





Şirketlerin istihdam ve stokları geçen yıl gerilerken, üretim ve yeni siparişlerdeki hızlı düşüş dikkati çekti. Şirketlerin üretimde bu yıl için büyüme beklentileri de "durağan" kaldı.





S&P Global ve HCOB'den yapılan ortak açıklamada, "Almanya'nın imalat sektörü 2024'ü hayal kırıklığıyla kapatarak hem üretimde hem de yeni siparişlerde keskin ve hızlı düşüşler kaydetti." ifadelerine yer verildi.





Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia ise "İmalat sektöründeki durum hala oldukça vahim. Üretimin hızla düşmesi ve yeni siparişlerin azalmaya devam etmesi, sektörün yakın zamanda durgunluktan çıkamayacağını açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.





Geçen yıl şirketlerin her ay personel azalttığını ve birikmiş siparişlerin genel olarak düştüğünü aktaran De la Rubia, “İmalat sektöründe iki buçuk yıldır devam eden durgunluk 2025'in ikinci yarısında sona erebilir. Çünkü o zaman Almanya'nın yeni bir hükümeti olacak. Yatırım ve tüketime yönelik mevcut bekle-gör tutumu değişebilecek.” ifadelerini kullandı.





Alman ekonomisi ivme kazanamıyor





İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan imalat sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.





Bu arada, PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.





Ülke ekonomisi, 2023'te alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daraldı.





Almanya, böylece G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke oldu.





Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ekonominin 2024'te de yüzde 0,2 küçülmesini bekliyor.





Ekonomistler de 2025 yılı için düşük bir büyüme bekliyor.





Bu arada, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kazanması halinde dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı.





Analistler, Trump'un Avrupa Birliği ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını belirtiyor.





ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Almanya, ihracatın yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.











