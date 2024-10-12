Alman Yeşiller Partili Tarım Bakanı Cem Özdemir’den Filistin gösterilerine katılan Greta Thunberg’e tepki: Herkes onun hakkındaki önceki görüşlerini yeniden düşünmeli

Katıldığı programda, Filistin gösterilerine destek veren Greta Thunberg’e ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, "korkunç ve berbat bir şey" ifadesi sonrası birçok sosyal medya kullanıcısından tepki aldı.
Cem Özdemir, yaptığı açıklamalar ile tepki çekmeye devam ediyor.
Alman Yeşiller Partili Tarım Bakanı Cem Özdemir, son olarak, Berlin’de Filistin yanlısı gösteri yapması engellenen iklim aktivisti Greta Thunberg’e yönelik eleştirisi ile çok konuşuldu.
Katıldığı programda değerlendirmelerde bulunan Özdemir'in o açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada yayılarak tepki topladı.
"Korkunç ve berbat bir şey"
Thunberg hakkındaki önceki görüşlerin yeniden düşünülmesi gerektiğini belirten Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, şu sözleri sarf etti:
Korkunç ve berbat. Herkes Thunberg hakkındaki önceki görüşlerini yeniden düşünmeli.
Birçok kullanıcıdan tepki aldı
Özdemir'in katıldığı programda çevreci aktivist Thunberg'e yönelik açıklamaları sonrası, sosyal medya kullanıcıları, açıklamalara tepki gösteren yorumlar yaptı.
Söz konusu paylaşımlarda, Özdemir’in kullandığı dilin aşırı sağcı olduğu belirtilerek, Gazze'de yaşanan can kayıplarına dikkat çekildi.
Türkiye düşmanı olarak biliniyor
Öte yandan, Cem Özdemir, daha öncesinde de ülkemize ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası eleştirilerin odağı olmuştu.
Avusturya karşısında ikinci golden sonra bozkurt işareti yapan Merih Demiral'ı hedef alan Özdemir, UEFA tarafından ceza verilmesi gerektiğini söylemişti. Ayrıca, Özdemir, döner kebabın bir Alman yemeği olduğunu öne sürmüş, başka bir açıklamasında ise Almanya'daki ülkücülerin yasaklanmasını istemişti.