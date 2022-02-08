Almanlar yakıt kuyruğunda: Daha ucuz benzin için Polonya'ya akın ediyorlar

Arşiv (Alman sürücüler, ucuz benzin için geçen sene de komşu ülke Çekya'ya akın etmişti.)

Polonya hükümeti, ülkedeki yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın sırtındaki yükü azaltmak amacıyla 1 Şubat itibariyle akaryakıttan aldığı vergiyi yüzde 23’den yüzde 8’e düşürdü.

Yapılan uygulamayla yakıtta litre başına 0,60 zloti (yaklaşık 2 TL) indirim yapılmasının ardından Schengen anlaşması dolayısıyla Polonya’ya sorunsuz şekilde seyahat eden sınır kentlerde yaşayan Almanya, Çekya vatandaşları ucuz akaryakıt nedeniyle ülkeye akın etti.

BİDONLARLA STOK YAPTILAR

Yakıt almak için gelen “petrol turistleri”, depolarını doldururken, yanlarında getirdikleri bidonlara da stok yaptı.

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DEPO SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Yakıt stoğunun önüne geçebilmek için Polonya devletine ait petrol şirketi PKN Orlen, sınır kentlerindeki akaryakıt istasyonlarında "yalnızca depoya dolum yapılması" sınırlaması getirdi.

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Şirketten yapılan açıklamada satış sürekliliğini sağlamak için özellikle sınır bölgelerindeki akaryakıt istasyonlarında, yalnızca araçların depolarına dolum yapıldığı belirtildi. Ülke çapındaki bin 819 akaryakıt istasyonuyla ülkenin en büyük akaryakıt perakendecisi olan şirket tarafından, mevcut akaryakıt talebini karşılamak için gerekli lojistik adımların da atıldığı bildirildi.

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İNDİRİM BİR SÜRE DAHA SÜRECEK

Geçtiğimiz pazar sabahı Polonya’da benzinin litre fiyatının 1.15 euro, Almanya’da ise 1.80 euro olduğu belirtilirken, düşük akaryakıt fiyatları nedeniyle Polonya’ya olan "akaryakıt turizminin" bir süre daha sürmesi bekleniyor.

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DAHA ÖNCE DE ÇEKYA'YA GİDİYORLARDI

Geçtiğimiz yıl akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği Almanya’da sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için komşu ülke Çekya’ya yönelmiş, ülkedeki benzin istasyonlarında özellikle hafta sonları metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşmuştu.

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